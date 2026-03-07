Promuovi la tua attività e fai parte della nostra squadra su RFV!

Promuovi la tua attività e fai parte della nostra squadra su RFV!FirenzeViola.it
Oggi alle 18:00Info RFV
di Redazione FV

Finalmente puoi promuovere la tua azienda o la tua attività commerciale su Radio FirenzeViola e FirenzeViola! Se vuoi scendere in campo con noi e fare pubblicità nei nostri spazi, contatta il nostro commerciale al numero 333 5795794, oppure scrivi via mail all'indirizzo commerciale@radiofirenzeviola.it. 

La radio che ogni giorno tiene compagnia a migliaia di tifosi dalla mattina presto fino a sera, con oltre 12 ore di diretta media dal lunedì al venerdì e anche nel weekend, è pronta a promuovere la tua azienda o la tua attività commerciale lavorando fianco a fianco nel racconto quotidiano della Fiorentina a 360°! Leggila, ascolta, guardala...e sostienila! 

Fai parte della squadra di Radio FirenzeViola e FirenzeViola! Ti stiamo aspettando!