Le dirette di Radio FirenzeViola ripartono domani: ecco il palinsesto
FirenzeViola.it
Le dirette di Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it, ripartono domani pomeriggio. Giornata di vigilia di Fiorentina-Parma, con le trasmissioni in diretta inizieranno alle ore 14, con il "Viola Weekend" condotto da Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola fino alle 16 e da Niccolò Righi e Giacomo Iacobellis dalle 16 alle 18. Alle 18 poi scocca l'ora di "Tutti in campo", mentre alle 19 c'è "100 anni di Passione Viola". Dalle 20 alle 21 in studio Andrea Giannattasio per "Made in Viola", la trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera, per chiudere poi dalle 21 alle 21.30 con "Extra viola", in diretta anche su RTV38.
