Radio FirenzeViola, a breve in onda c'è "Ganzamente in Viola"

Radio FirenzeViola, a breve in onda c'è "Ganzamente in Viola"FirenzeViola.it
Oggi alle 18:49Info RFV
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 19:00 alle 20:00 c'è "Ganzamente in Viola" con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 20:50 "Il Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!