Radio FirenzeViola, alle 20 scatta "Made in Viola" con tutte le novità sui giovani viola

Oggi alle 19:20Info RFV
di Redazione FV

Proseguono anche di sabato le trasmissioni in diretta di Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 20 alle 21 torna in studio Andrea Giannattasio per "Made in Viola", la trasmissione dedicata alle giovanili della Fiorentina, oggi con un focus sul prossimo torneo di Viareggio e le problematiche avute per via della guerra, per chiudere poi dalle 21 alle 21.30 con l'approfondimento della vigilia di Fiorentina-Parma, "Extra viola", in diretta anche su RTV38.

