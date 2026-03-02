Verso Udinese-Fiorentina: adesso su Radio FirenzeViola c'è "Uno contro tutti"!
Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola in vista della sfida tra Udinese e Fiorentina, in programma alle ore 20.45. Adesso, dalle 19 alle 20 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti in conduzione.
Infine, dalle 20, al via "Se fosse sempre domenica", la trasmissione dedicata alla partita condotta da Lorenzo Di Benedetto e da Chiara Andrea Bevilacqua che seguirà non solo tutto il pre-partita ma anche la gara con i collegamenti in radio cronaca di Andrea Giannattasio direttamente dallo stadio e tutto il post gara con i commenti dei nostri opinionisti, le pagelle del direttore Tommaso Loreto e le voci dei protagonisti da Udine.
In fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davidedi Mario Tenerani
1 Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Vanoli stupisce tutti, dentro Rugani, fuori Comuzzo e Fortini
2 In fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
4 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini al posto di Dodò, a sinistra tocca a Gudmundsson
FirenzeViolaLe formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Vanoli stupisce tutti, dentro Rugani, fuori Comuzzo e Fortini
Tommaso LoretoGiovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
