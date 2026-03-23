Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: ora "Viola amore mio"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Adesso fino alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai mentre dalle 16:00 alle 17:00 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti e Rossella Bucci. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:00, Dimitri Conti condurrà assieme a Tommaso Loreto il suo "Uno contro tutti", prima che scatti l'ora di "In giro per il mondo", con Chiara Bevilacqua in diretta fino alle 21:00.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati