Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola: il programma di oggi

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola: il programma di oggiFirenzeViola.it
Oggi alle 07:30Info RFV
di Redazione FV

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio curata da Firenzeviola.it visibile anche sul canale 92 del digitale terrestre. Si inizia alle ore 14 con "Firenze in campo", condotto da Fabio Ferri e Anna Dini fino alle ore 16. Dalle 16 alle 18 invece spazio a "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola. Alle 18 arriva "Tutti in campo", mentre dalle 19 alle 20 c'è il Museo Fiorentina con "100 anni di passione viola". Alle 20 ecco "Made in viola" dedicato alla Fiorentina Primavera con Andrea Giannattasio, per poi chiudere il palinsesto alle 21 con Extra Viola, in diretta anche su RTV 38.