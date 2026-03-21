Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola: il programma di oggi
FirenzeViola.it
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio curata da Firenzeviola.it visibile anche sul canale 92 del digitale terrestre. Si inizia alle ore 14 con "Firenze in campo", condotto da Fabio Ferri e Anna Dini fino alle ore 16. Dalle 16 alle 18 invece spazio a "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola. Alle 18 arriva "Tutti in campo", mentre dalle 19 alle 20 c'è il Museo Fiorentina con "100 anni di passione viola". Alle 20 ecco "Made in viola" dedicato alla Fiorentina Primavera con Andrea Giannattasio, per poi chiudere il palinsesto alle 21 con Extra Viola, in diretta anche su RTV 38.
Pubblicità
Info RFV
Fiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni,di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni,
2 Lotta salvezza, primavera rovente: due scontri diretti per la Fiorentina e un maggio da bollino rosso. I calendari a confronto
Copertina
FirenzeViolaLotta salvezza, primavera rovente: due scontri diretti per la Fiorentina e un maggio da bollino rosso. I calendari a confronto
Luca CalamaiConference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
Lorenzo Di BenedettoQuattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com