Radio FirenzeViola, torniamo live dalle 16: segui con noi Fiorentina-Inter!
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Riprendono oggi alle ore 16 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno di Fiorentina-Inter. Si parte con "Domenica Viola", di Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, prima che arrivi Francesco Benvenuti con due ore di "Viola Weekend" tra le 18 e le 20. A quel punto scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica", con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua: con loro la voce di Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconterà la sfida tra viola e nerazzurri.
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Alberto PolverosiFiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni
Luca CalamaiConference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
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