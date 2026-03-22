Radio FirenzeViola, torniamo live dalle 16: segui con noi Fiorentina-Inter!

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Riprendono oggi alle ore 16 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno di Fiorentina-Inter. Si parte con "Domenica Viola", di Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, prima che arrivi Francesco Benvenuti con due ore di "Viola Weekend" tra le 18 e le 20. A quel punto scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica", con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua: con loro la voce di Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconterà la sfida tra viola e nerazzurri.

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