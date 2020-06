IND. FV, Viola amareggiati per la mancanza di rispetto

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società gigliata è molto in collera per la sconfitta con sviste arbitrali subita ieri sera contro la Lazio. Soprattutto per la mancanza di rispetto palesata nei confronti della piccola, straniera e nuova Fiorentina non utilizzando la tecnologia in episodi che avrebbero molto probabilmente evidenziato certe valutazioni sbagliate del direttore di gara. Ma il club viola comunque non ci sta e pretende lo stesso rispetto che hanno gli altri.