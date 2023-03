IND.FV, Sarà marea viola a Cremona: ospiti già sold-out

Fonte: di Andrea Giannattasio

Per la semifinale di andata di Coppa Italia in programma il 5 aprile contro la Cremonese, il settore ospiti dello stadio Zini di Cremona sarà tutto esaurito. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i biglietti disponibili per i tifosi della Fiorentina (l'intera curva nord che comprende 2.525 posti) sono andati sold out in nemmeno 15'. Inoltre molti supporters gigliati, per non perdersi l'importante gara di Coppa, stanno comprando anche alcuni biglietti nei settori adiacenti al curva degli ospiti, tra Distinti e Tribuna. Si prospetta ovviamente un sold out in tutto lo stadio, con i tifosi viola che saranno quasi 3.000.