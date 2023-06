IND. FV, Sabato al C. Storico Biraghi Magnifico Messere

Fonte: Tommaso Loreto

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sarà Magnifico Messere in occasione della prima semifinale tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito in programma sabato 10 giugno. Questo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo che in vista della sfida di domenica 11 giugno era stato deciso di scegliere i campioni nazionali di rugby Lorenzo e Niccolò Cannone oltre alla leggiadra madonna che sarà Ekaterina Antropova, atleta russa naturalizzata italiana e opposto della squadra di pallavolo di Scandicci Savino del Bene.