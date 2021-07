IND. FV, Pierozzi verso la B: piace a Como e Ascoli

Edoardo Pierozzi, dopo la stagione alla Pistoiese ed il rientro a fine prestito alla Fiorentina, sembra destinato nuovamente a partire. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il classe 2001 interesserebbe sia al Como che all'Ascoli, entrambe formazioni di B che vorrebbero il terzino viola in prestito. Per Pierozzi, dopo l'annata a Pistoia in Lega Pro, ci sarebbe quindi un salto di categoria.