IND. FV, Oggi test decisivo per Gonzalez. Venuti è out

L’allenamento di rifinitura in programma questo pomeriggio in casa Fiorentina sarà decisivo per capire se Nico Gonzalez potrà essere o meno della partita domani sera contro l’Inter. Quello che però appare già certo - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - è che non sarà ancora una volta disponibile Lorenzo Venuti.

Il terzino viola sta meglio, sta proseguendo nel suo percorso di recupero personalizzato dopo il problema al polpaccio accusato a Bergamo ma non è ancora al 100%: motivo per il quale non sarà rischiato in vista della sfida di domani contro i campioni d’Italia. Al suo posto giocherà di nuovo Odriozola, che ha ben impressionato nella sfida di Marassi.