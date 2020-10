IND. FV, Martinez Quarta sarà a Firenze da giovedì

Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita, non viaggerà in Italia sul volo charter dei compagni dell'Albiceleste che militano in Serie A, perché - secondo quanto appreso da FirenzeViola.it - dovrà prima recarsi a Roma per risolvere una questione burocratica. Sarà dunque in città per conto suo dal 15 ottobre, pronto a iniziare la sua nuova avventura a tinte viola dopo ben otto anni di River Plate.

