IND. FV, Inter: Pinamonti per arrivare a Chiesa

L’Inter sta pensando all’inserimento di Andrea Pinamonti come contropartita nell’affare che porterebbe Federico Chiesa a Milano. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, malgrado il comunicato del club gigliato dove l’attuale proprietà ha manifestato la volontà di non voler cedere l’esterno classe ‘97, la squadra nerazzurra è realmente interessata a Chiesa e ci proverà in tutti i modi. Tra le tante proposte ed i tani nomi di cui si è parlato c’è anche quello di Pinamonti, attaccante classe ‘99 che, dopo un’ottima stagione al Frosinone sta stupendo tutti al Mondiale Under 20 con l’Italia. Dopo la stagione che lo ha visto protagonista in Serie A con 5 gol e 3 assist al primo vero anno tra i grandi il trentino fa gola a molti e farebbe senz’altro comodo anche ai viola che necessiterebbero di una punta giovane e promettente. Il suo futuro però resta ancora incerto perché Antonio Conte ha dato l’ordine di aspettare e potrebbe volerlo monitorare in ritiro. Steven Zhang non ha dunque tutta questa fretta di cederlo in prestito.