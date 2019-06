IND. FV, Gori cambia procuratore. Sarà con...

Novità importanti per quanto riguarda il giocatore della Fiorentina Gabriele Gori. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il classe ‘99 sarebbe in procinto di cambiare manager lasciando lo storico procuratore Giocondo Martorelli e affidandosi ai fratelli Pastorello, gruppo potente che segue tra gli altri anche i fratelli Lukaku, gli ex viola Giuseppe Rossi e Gerson, Evra e tanti altri. Saranno quindi Andrea e Federico Pastorello a curare il futuro del talento della Fiorentina che, dopo aver giocato a Livorno e Foggia nella scorsa stagione, deciderà se restare a Firenze o andare altrove in cerca di maggiore minutaggio.