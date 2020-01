IND. FV, Duncan è sempre più vicino. Kumbulla...

L'obiettivo della Fiorentina durante questo calciomercato è quello di rinforzare tre reparti: difesa, centrocampo e attacco. La dirigenza viola ad oggi è già riuscita a sistemare un reparto, l'attacco, grazie all'acquisto dal Wolverhampton del classe '98 Patrick Cutrone. Salvo clamorose sorprese per quanto riguarda il ruolo di attaccante il mercato in entra è chiuso.

In difesa la pista che porta a Kevin Bonifazi sembra essere ormai tramontata. Il difensore del Torino con ogni probabilità farà ritorno alla SPAL con la formula del prestito. Piace e non poco il centrale dell'Hellas Verona Marash Kumbulla anche se la concorrenza resta folta. Sulle tracce dell'italo-albanese ci sono Manchester United, Tottenham, Milan e Inter. Resta vivo l'interesse per Juan Jesus.

A centrocampo con le partenze di Bryan Dabo e Sebastián Cristóforo la Fiorentina ha l'obbligo di andare a rinforzarsi durante questo mercato di riparazione. La dirigenza viola è in continuo contatto con l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali per Alfred Duncan. Il costo dell'ex centrocampista di Inter e Sampdoria è molto alto ma il ghanese sembra essere il nome preferito per il centrocampo viola. L'accordo per il suo arrivo a Firenze sembra essere sempre più vicino.