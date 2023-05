IND. FV, Bivio Kouamé-ACF: con opzione ingaggio vola

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Christian Kouamé è tornato ad essere protagonista nella Fiorentina andando a segno a Monza (dove è partito titolare ed ha fatto poi l'assist a Saponara) e domenica contro la Samp, dopo i due gol con Juve e Lecce che ormai risalivano all'autunno, come quello in Conference (5 i gol e 7 gli assist stagionali). Dopo questo mese in cui ci sarà bisogno dell'apporto di tutti senza intralci relativi a rinnovi e questioni contrattuali (ed avere l'ivoriano nella forma smagliante della prima parte della stagione sarà un'arma in più per la Fiorentina), si dovrà affrontare - come per tanti altri - la questione relativa al futuro.

A giugno, infatti, la Fiorentina dovrà fare una valutazione visto che Kouamè la prossima stagione andrà in scadenza nonostante un'opzione nel contratto. Se la Fiorentina vorrà sfruttarla allungando il contratto al 2025 infatti ci sarà - secondo quanto appreso da Firenzeviola - un grande scatto verso l'alto dell'ingaggio che, al momento, è di poco superiore al milione così il club e il giocatore sono al bivio: affrontare subito il discorso rinnovo e trattare su durata e cifre, lasciare scadere il contratto al 2024 (improbabile visto il valore e l'età del giocatore), venderlo a fine stagione o infine sfruttare questa opzione tra un anno, molto vantaggiosa per il calciatore, fino al 2025.