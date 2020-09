IND. FV, Benassi apre all'addio: pressing Hellas

Il centrocampo viola accende il calciomercato non solo con l'arrivo di Bonaventura, ma anche con i possibili movimenti in uscita. Dopo Dabo che a ore sarà un nuovo giocatore del Benevento, anche Marco Benassi sta valutando la possibilità di salutare il Franchi in vista della prossima stagione. Il giocatore ha molto mercato, con club italiani ed esteri che hanno chiesto informazioni fin dallo scorso gennaio. L'Hellas Verona è la squadra che ha già preso i primi contatti per provare a rilevarlo in prestito con diritto di riscatto, ma per il momento la distanza sulle cifre è abbastanza ampia. Il Galatasaray di Terim lo accoglierebbe volentieri ma qui si tratterebbe di una scelta di vita che non pare attirare troppo lo stesso centrocampista. Rispetto a un paio di settimane fa però, il giocatore pare essersi deciso a trovare una nuova squadra per avere maggiore spazio e i prossimi giorni saranno decisivi in questo senso.

In caso di partenza di Benassi, ecco che si potrebbero spalancare nuovamente le porte del Centro Sportivo Davide Astori per Borja Valero, in trattativa con la Fiorentina per tornare a vestire la maglia viola dopo tre anni di Inter.