IL MERCATO IN 90'', NUOVA PRETENDENTE PER KOUAMÈ E UN RITORNO DI FIAMMA

Il mercato non dorme mai e lo dimostra anche il nostro "Mercato in 90 secondi" che torna puntualmente come ogni venerdì anche nel giorno di Capodanno con il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini. Tante novità in arrivo in vista del primo giorno di trattative previsto per lunedì 4 gennaio, partendo da una nuova pretendente per Kouamé fino a un ritorno di fiamma a centrocampo che potrebbe aiutare Prandelli a sistemare la mediana in vista della seconda parte di stagione.

Per ascoltare tutte le novità sul mercato viola, clicca sul video di Firenzeviola.it!