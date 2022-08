PRIMAVERA, Sene post-rinnovo: "Viola una famiglia"

Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Fallou Sene con la Primavera della Fiorentina. L'attaccante senegalese classe 2004 ha prolungato il suo accordo coi viola fino al 2025 e non ha nascosto sui social la sua felicità. Ecco la didascalia al suo post condiviso su Instagram:

"Un onore continuare a fare parte di questa seconda famiglia che mi ha fatto crescere tanto in questi anni , che creduto molto in me sin dell’ inizio e ancora devo dimostrarmi di più questa fiducia. Ringrazio la mia famiglia che ci sono stati sempre accanto ringrazio a papà che mi ha fatto crescere moltissimo avermi sempre indicato la giusta strada anche nei momenti difficili. Ti amo angelo mio sei la mia vita ringrazio anche il mio procuratore Claudio vigorelli andrea ritorni che ci sono sempre stato che dire un’emozione indescrivibile, ancora di più perché sono molto consapevole che questo è per me un grande punto di partenza ora testa bassa piedi per terra e lavorare sempre duro E FORZA SEMPRE VIOLA".