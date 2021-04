PRIMAVERA, Le parole di Krastev e Toci pre Roma

In vista della gara con la Roma, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina due giocatori della Primavera, Krastev e Toci. Il primo ha affermato: "E' stata un'emozione forte quel di tornare in campo dopo essere stati fuori per mesi. Sono contento. Dobbiamo continuare a fare bene, con la Roma ce la giochiamo e speriamo di portare a casa tre punti. E' molto importante per me avere Aquilani come mister perché da lui posso imparare tantissimo".

Queste le parole di Elion Toci: "A Firenze mi trovo benissimo, i compagni mi hanno aiutato subito ad integrarmi. Gli allenamenti stanno dando i suoi frutti, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile, andremo lì a fare il nostro gioco senza paura".