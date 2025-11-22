Primavera, Fiorentina fermata in casa dal Milan. Finisce 1-1 il match del Viola Park
FirenzeViola.it
Si è da poco concluso il match del Viola Park tra Fiorentina e Milan, con il risultato finale di 1-1. I ragazzi della Primavera di Daniele Galloppa, dopo essere passati in vantaggio al 14' del primo tempo con Braschi, si sono fatti riprendere al 33' da Ossola. Nella ripresa poi i viola, nonostante un tentativo di forcing nel finale, non sono riusciti a centrare il gol del vantaggio. Il pareggio porta così la Fiorentina a quota 25 punti, momentaneamente ancora quindi prima in classifica.
Pubblicità
Giovanili
Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri direttidi Alberto Polverosi
Le più lette
4 Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Copertina
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com