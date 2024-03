ITALIA U18, 5 convocati viola per la doppia amichevole

FirenzeViola.it

La Nazionale Under 18, dopo aver affrontato la Spagna a gennaio (0-0) e la Slovacchia a febbraio (vittoria 1-0), tornerà in campo per una doppia amichevole contro i pari categoria dell'Austria giovedì 21 (ore 15, diretta streaming sul sito FIGC) e domenica 24 marzo (ore 11) presso lo stadio 'Gianpiero Combi' di Merano, che ospiterà per la prima volta un incontro di una formazione azzurra. I 22 convocati dal tecnico Daniele Franceschini, tutti classe 2006 ad eccezione del classe 2007 dell'Inter Matteo Cocchi, si raduneranno domenica 17 marzo (entro le ore 20.30) a Merano. L'elenco dei convocati diffuso dalla FIGC:

Portieri: Pietro Leonardelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Spezia);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Fiorentina), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Filippo Scotti (Milan);

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Seydou Fini (Standard Liegi), Matteo Spinaccè (Inter).

Questo invece lo staff al seguito degli azzurrini: Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente allenatore: Enrico Battisti; Preparatore dei portieri: Stefano Baroncini; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Igor Graziani; Medici: Alessandro Carducci e Lorenzo Sapegno; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Segretario: Guglielmo Cammino.