ITALIA U17, Alle 20 inizia l''Europeo per Martinelli e Sadotti

Altri due viola - oltre a quelli della prima squadra - stasera saranno in campo, ma in Ungheria dove si sta svolgendo la fase finale dell'Europeo di calcio Under 17: si tratta di Tommaso Martinelli ed Edoardo Sadotti che fanno parte della spedizione tricolore del ct Corradi che stasera inizierà la propria avventura.

La Nazionale Under 17 infatti è pronta a debuttare alle 20 (diretta RaiSport e in streaming su UEFA.tv), al BSC Stadium di Budaörs contro la Spagna nella prima giornata del Gruppo B. Le prossime gare si giocheranno domenica 21 alle ore 20 all'Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest la Serbia e mercoledì 24 alle ore 17 al Telki Training Centre di Telki la Slovenia. I quarti di finale, ai quali si qualificheranno le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi composti da quattro squadre, sono in programma sabato 27, le semifinali e lo spareggio Mondiale (che vedrà sfidarsi le due squadre sconfitte ai quarti di finale con i migliori risultati nella fase a gironi) martedì 30 mentre la finale è prevista per venerdì 2 giugno. Le quattro semifinaliste più la vincente dello spareggio Mondiale si qualificheranno alla Coppa del Mondo Under 17 in programma dal 10 novembre al 2 dicembre.

L'elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa)

Attaccanti: Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna).