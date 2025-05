Leonardelli si racconta: “Ho preso ispirazione da Martinelli. Kean e Mandragora i più difficili da affrontare”

Il giovane portiere della Fiorentina Primavera, Pietro Leonardelli, classe 2006, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club viola. Un’intervista in cui ha ripercorso le tappe del suo percorso e le emozioni vissute in stagione.

“Ho sempre fatto il portiere fin da piccolo, quando giocavo nel Follonica, la squadra della mia città. Quest’anno ho avuto un infortunio pesante, ho preso una bella botta. Ma i compagni mi sono stati vicino: sono venuti tutti a trovarmi in ospedale, non lo dimenticherò”.

Leonardelli ha poi parlato del compagno Tommaso Martinelli e dell’esperienza in Prima Squadra: “Con Tommy ho un rapporto bellissimo, siamo amici e tra noi non c’è alcuna rivalità. Lo stimo molto, è un gran portiere e cerco di ispirarmi a lui. Allenandomi con i grandi, i più difficili da affrontare per me sono stati Kean e Mandragora: con i loro tiri mi hanno messo davvero in difficoltà”.