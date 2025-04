Spostata anche la Fiorentina Primavera per i funerali del Papa: nuovi data e orario

Anche la Fiorentina Primavera deve cambiare i suoi piani a causa della morte di Papa Francesco, in particolare per i funerali fissati per la giornata di sabato a Roma. Come da comunicato condiviso dalla Lega Serie A in merito al campionato Primavera 1, la partita tra la Fiorentina e il Monza in programma sabato è stata spostata: si giocherà sempre al Viola Park ma lunedì 28 aprile alle ore 12, anziché sabato alle 11. Lo stesso accade per Genoa-Roma, Cremonese-Cesena e anche Inter-Juventus, tutte partite riprogrammate per lunedì.