ITALIA, Convocati quattro calciatori viola nell’Under 19

© foto di Giacomo Morini

L'Italia Under 19, dopo aver affrontato Irlanda del Nord (vittoria 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta 2-0) a settembre e la Serbia ad ottobre (sconfitta 5-4 e vittoria 3-1), tornerà a radunarsi da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Uno stage in preparazione della prima fase di qualificazione dell'Europeo, che vedrà gli Azzurrini affrontare i pari categoria di Liechtenstein, Svezia e Svizzera. Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi (15 classe 2005 e 8 classe 2006), che si raduneranno lunedì 6 e, dopo aver svolto due sedute di allenamento in due giorni, concluderanno lo stage mercoledì 8 novembre (ore 11, porte chiuse) con un'amichevole a ranghi contrapposti.

L'elenco dei convocati

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Romani (Fiorentina), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Delle Monache (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Jonas Harder (Fiorentina), Raphael Kofler (Südtirol), Mattia Mannini (Roma), Gabriel Martinelli (Atalanta), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Kevin Bruno (Sassuolo), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Marco Romano (Genoa).