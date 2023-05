FIORENTINA U16, Domani il ritorno degli ottavi con il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel ritorno degli ottavi di finale, la Fiorentina di Marco Capparella, dopo aver vinto 3-2 al complesso Kennedy mercoledì scorso, sfida il Napoli di Raffaele Annunziata al "Bartolozzi" di Scandicci alle ore 12 mentre la Roma di Gianluca Falsini, campione in carica, ospita lo Spezia di Gianni Migliorini al "Di Bartolomei" forte del 6-0 maturato al "Ferdeghini". Scenario simile al "Vismara", dove il Milan di Simone Baldo affronta l'Udinese di Davide Berti dopo essersi imposto 7-0 al "Colaussi". Il Benevento di Giuseppe Fusaro, vittorioso 2-1 all'Avellola, andrà a far visita al Parma di Giovanni Valenti a Noceto, stesso identico risultato, solamente in trasferta a Ceprano, per la Lazio di Marco Alboni che, al Green Club, attende il Frosinone di Davide Mancone. Chiudono il quadro degli incontri Genoa-Inter in programma lunedì 22 oltre ad Atalanta-Juventus ed Empoli-Bologna di martedì 23. La finale si giocherà lunedì 26 giugno.

Ottavi di finale (ritorno domenica 21 maggio)

Fiorentina-Napoli (ore 12, and. 3-2)

Roma-Spezia, (ore 11, and. 6-0)

Milan-Udinese, (ore 12, and. 7-0)

Parma-Benevento, (ore 11.30, and. 1-2)

Atalanta-Juventus (martedì 23, ore 15, and. 1-2)

Empoli-Bologna (martedì 23, ore 15, and. 1-1)

Genoa-Inter (lunedì 22, ore 15, and. 0-3)

Lazio-Frosinone, (ore 15, and. 2-1)