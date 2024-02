DISTEFANO, A segno nel pareggio della Ternana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il giovane calciatore della Fiorentina, in prestito alla Ternana, Filippo Distefano ha segnato nella sfida, valida per la 24° giornata di Serie B, tra rossoversi e Spezia finita 1-1. È successo tutto nel finale, prima il gol dell'attaccante classe 2003 all'89° minuto poi in pieno recupero, al minuto 95, il pareggio spezzino con la rete di Giuseppe Di Serio. Per Distefano, che ha segnato spingendo in porta sul secondo palo un cross di De Boer, si tratta del terzo centro stagionale con la maglia del club umbro. Tra i "viola" in campo nel match del Libero Liberati anche Amatucci e Lucchesi, che sono partiti titolari, e Dalle Mura subentrato invece, proprio a Lucchesi, al minuto 78.