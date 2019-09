BIGICA, Pedro e Montiel sfruttino la Primavera

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato nel pre-gara della squadra viola contro l'Inter, avversaria ormai "storica". Ecco le sue parole a Sportitalia: "Siamo due squadre e due settori giovanili che lavorano nel modo giusto e che ogni anno tirano fuori le individualità pronte per giocare con i grandi. Quest'anno sarà un campionato ancora più difficile perché con i 5 fuori quota diventerà un campionato che si avvicinerà ad un campionato di prime squadre e sarà dunque più performante per i ragazzi che potranno prepararsi e mettersi in mostra in tal senso. Pedro e tanti spunti di interesse in questa partita? Vero. Pedro ha bisogno di trovare una condizione importante come Montiel, devono sfruttare la partita con la Primavera per farsi trovare pronti per la prima squadra".