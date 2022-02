AQUILANI, Pari di carattere. Rigore? Sono scettico

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni dei media ufficiali viola al termine del pareggio per 2-2 di oggi contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “Si è vista una bella partita, abbiamo fatto le cose al meglio. Si è vista la determinazione e la concentrazione giusta. Peccato perché siamo andati subito sotto e anche sul secondo gol del Cagliari sono scettico… prima del contatto con Krastev il giocatore sardo tocca il pallone con la mano. In questo periodo siamo un po’ sfortunati, ogni mezzo episodio ci va contro. Siamo stati molto bravi a rimetterla in piedi, abbiamo pareggiato e potevamo anche vincerla. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, non abbiamo tempo di riposare perché abbiamo già una partita tra pochi giorni: ci potrebbe essere un po’ di stanchezza ma spero che non ci sia. La gara in Coppa Italia? Ci teniamo a questa competizione, abbiamo vinto gli ultimi tre trofei e vogliamo tenere la Coppa a Firenze”.