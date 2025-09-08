Women's Cup, alla Fiorentina serve una larga vittoria con il Genoa dell'ex De La Fuente
Si è messa in salita la qualificazione alle Final Four della Women's Cup per la Fiorentina, con l'ex allenatore Sebastian De La Fuente arbitro di questa piccolissima possiblità. Nella terza e ultima giornata del Gruppo B infatti la Fiorentina riceve il Genoa allo stadio Curva Fiesole (domenica alle 12.30). Servirà una larga vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alle Finale Four. L'Inter al momento guida la classifica a 6 punti, Viola seconda a 3, Como e Genoa a 1. Con le nerazzurre già sicure del primo posto, la Fiorentina punta al pass come migliore seconda ma servirà una larga vittoria e un occhio agli altri risultati.
Per questo la Fiorentina chiama a raccolta i tifosi viola al Viola Park e da oggi pomeriggio fino al giorno della partita sono aperte le biglietterie.
