Verso Fiorentina-Juventus, Canzi non si fida: "Ci aspetta una Viola agguerrita"

L'allenatore della Juventus Women Massimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la sfida di domani contro la Fiorentina, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci aspettiamo un'avversaria molto agguerrita che, probabilmente, darà a questa competizione un significato importante perché, arrivata a questo punto, ha maturato la consapevolezza di poter competere fino in fondo. Ci aspettiamo, dunque, una partita complicata contro una squadra che, sebbene abbiamo già sconfitto due volte in regular season, ha dimostrato di avere grande qualità e un ottimo impianto di gioco".