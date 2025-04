Janogy dopo la doppietta in Fiorentina-Juventus: "Credo alla Champions al 100%"

La svedese numero 9 viola, Madelen Janogy, è stata eletta MVP di Fiorentina-Juventus 3-1, dopo aver siglato una doppietta che la porta a quota 8 gol in campionato rendendola capocannoniere della Fiorentina. Come riportato anche dal canale ufficiale della FIGC è anche stata "la giocatrice con più conclusioni totali (6) e nello specchio (3) nella sfida tra Fiorentina e Juventus".

Queste le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina: "Sono molto felice della vittoria e sono molto orgogliosa della prestazione della squadra di oggi. Dobbiamo essere felici per oggi e dobbiamo capire che siamo un bella squadra quando lavoriamo così. Bisogna continuare a lavorare per la prossima settimana perché sarà una partita molo tosta, ma adesso abbiamo capito come dobbiamo lavorare e dobbiamo dare il meglio per poter vincere le partite in questo campionato. Abbiamo bisogno di portare questa fiducia in noi stesse anche nelle prossime due partite. Credo al cento per cento nella qualificazione in Champions".