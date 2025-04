Femminile, le parole di De La Fuente in vista di Fiorentina-Juve

In vista di Fiorentina-Juventus, che si giocherà il 25 aprile alle ore 12.30 allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park, il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in presentazione alla sfida di domani.

La Juventus ha già alzato il tricolore al cielo, mentre per la Fiorentina è sempre più difficile lottare per il terzo posto. Le viola proveranno comunque ad azzerare le score negativo di non essere mai riuscite a rimanere imbattute in due incontri consecutivi contro le bianconere.

Queste le parole del tecnico viola: "C'è rammarico dopo la sconfitta a Milano ma anche tanta voglia di tornare a fare bene come avevamo fatto all'inizio di questa poule scudetto. Sappiamo che di fronte abbiamo la squadra che ha appena vinto il campionato, e non sto a presentare. Quest'anno è la sesta volta che ci incontriamo durante questa stagione: ci conosciamo bene, potremmo raccontarci ognuno i segreti dell'altro. Adesso noi vogliamo solo rifarci dalla brutta prestazione che abbiamo fatto contro il Milan. La Juventus vorrà vincere nonostante abbia già vinto il campionato, sicuramente saranno più libere mentalmente e avranno meno pressione ma non penso che troveremo una Juventus scarica, anche perché rimane pur sempre un classico e sono patite che tutti vogliono vincere per poter dare il meglio. Quello che stiamo cercando di fare con le ragazze è di dare il meglio, anche noi dello staff. Questo evento ha bisogno di una squadra determinata e competitiva. Con l'Inter in casa avevamo uno scontro diretto e potevamo solo vincere. Sappiamo che le possibilità di arrivare al terzo posto dopo la nostra ultima sconfitta sono sempre meno ma dobbiamo lottare e approfittare che la Roma non gioca per cercare di accorciare su di loro. Il nostro obiettivo è solo quello di vincere con la Juventus, per noi e per la gente che ci ha seguito tutto l'anno: il focus e il mood devono essere questi".