Amara sconfitta per la Primavera Femminile: Fiorentina battuta dalla Roma 4-5

vedi letture

Sconfitta interna per la Primavera Femminile della Fiorentina ai danni della Roma, passata al Viola Park con un rocambolesco 4-5 finale. Questo il commento della società viola sui propri canali ufficiali:

Una partita pazza al Viola Park tra la Primavera Femminile e le pari età della Roma. Pazza e anche amara, perché al triplice fischio sono le giallorosse ad esultare portando a casa il match 5-4 e la qualificazione matematica alle Final Four. Era una sorta di finalissima: a due giornate dal termine con due punti da recuperare, la Viola doveva vincere a tutti i costi.

Sono le partite in cui esce il carattere e le gigliate ne hanno messo davvero tanto in campo. La Fiorentina infatti passa in vantaggio con Bedini che trasforma il calcio di rigore per atterramento di Ciabini. Le giallorosse rispondono subito con Ventriglia, poi sorpassano con Zappettini di testa per il 2-1 parziale.

Serve un cambio di marcia e la Viola agisce per il controsorpasso: Tomassoni dagli sviluppi di un corner rimette le cose a posto poi Baccaro con una perla balistica segna il 3-2. Il match sembra nelle mani della Viola che cala il poker al 77’ con Sarti, svelta nel tapin dopo il palo di De Gregorio. La Roma però ha sette vite e a pochi minuti dal termine approfitta di un errore della retroguardia per ritornare in gara. 4-3. Le Viola si disuniscono, la Roma trova più qualità nei passaggi e dopo un minuto va in gol con Galli. 4-4. Una botta troppo forte per il morale, le gigliate tentano l’assalto finale ma si scoprono e in pieno recupero subiscono il contropiede che vale il 5-4 finale.



La squadra di Mister Melani dice addio ai sogni di qualificazione alle Finale Four ma può uscire a testa altissima dal campo. Grinta, carattere e sacrificio non sono mancati durante tutta questa stagione: servirà ripartire da queste basi per provare nuovamente l’assalto al tricolore nella prossima stagione.

La Roma intanto si unisce a Juventus, Inter e Sassuolo per disputare la fase finale in programma al Viola Park a fine mese. Manca solo l’ultima giornata che la Viola chiuderà a Verona questo weekend salutando la stagione 2024/35. (go)



RISULTATI



Milan-Inter 2-2

Arezzo-Parma 1-5

Juventus-Sampdoria 1-1

Napoli-Sassuolo 1-0

Fiorentina-Roma 4-5

Como-Verona 1-1



CLASSIFICA



50 Juventus

41 Sassuolo, Inter, Roma

37 Parma

36 Fiorentina

29 Milan

20 Arezzo,Sampdoria

17 Verona

16 Napoli

7 Como