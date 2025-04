L'ex allenatore viola Cincotta porta la Ternana Femminile in serie A

Grande festa nel calcio femminile, dopo lo scudetto matematico della Juventus ieri per quanto riguarda la massima serie, oggi c'è il verdetto sulla prima posizione anche in serie B: la Ternana Femminile, allenata dall'ex tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, è stata così promossa in serie A grazie alla vittoria per 2-0 sul Freedom Donne.

Il tecnico, con una lunga esperienza alle spalle, impreziosisce così il suo palmares visto che in passato ha ottenuto due promozioni, con il Fiammamonza portandolo dalla A2 alla A1 e con il Como dalla B alla A. Dal 2016 al 2021 sulla panchina della Fiorentina ha vinto uno scudetto, due coppe Italia e una Supercoppa. Ripartito prima dalla Sampdoria e in questa stagione dalla Ternana in B, ha colto subito l'obiettivo più importante con le sue rossoverdi umbre.