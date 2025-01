FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Operazione di mercato in uscita in casa Fiorentina Femminile. Come comunicato dalla società viola attraverso i suoi social, la calciatrice islandese Alexandra Jóhannsdóttir (centrocampista classe 2000 in maglia gigliata dal 2022) è stata ceduta a titolo definitivo al l Kristianstads DFF, squadra di calcio femminile svedese. Ecco il post della società: