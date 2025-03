Torneo di Viareggio, alla cena di gala premiata l'ex viola Adami col Trofeo Ondina

Nel corso della tradizionale cena di gala del Torneo di Viareggio – con la Viareggio Cup maschile giunta alla 75ª edizione e quella femminile alla sesta – verrà consegnato un premio speciale alla centrocampista Greta Adami, ex di Fiorentina, Milan, Lazio e Sassuolo e ora allo Spezia Women in Serie C. Alla classe ‘92, che vanta oltre dieci presenze con la maglia dell’Italia, sarà infatti consegnato il ‘Trofeo Ondina’ giunto alla quinta edizione.

Si tratta di un riconoscimento istituito nel 2019, per la prima edizione della Viareggio Women’s Cup, assegnato ogni anno a personaggi legati al calcio femminile in ambito nazionale. In passato è stato vinto, tra le altre, da Elisabet Spina (responsabile del settore femminile del Milan), Ludovica Mantovani e Sandy Iannella (vice-allenatrice della Juventus U19).

“Sono molto soddisfatta di questo premio – afferma la centrocampista come riporta La Nazione – e da viareggina è un grande onore per me riceverlo. Ho sempre visto il Torneo di Viareggio e quando ero piccola non mi perdevo una partita. Ho, infatti, sempre desiderato giocarlo”.

Insieme a lei, fra gli altri, ci saranno Pierluigi Collina, ex arbitro internazionale e attuale presidente della Commissione arbitrale FIFA, vincitore del ’41° ’Torquato Bresciani’ e Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia che riceverà il ’34° Gaetano Scirea.