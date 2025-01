SEVERINI, Eravamo in grado di vincere. Ora il campionato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La centrocampista della Fiorentina Femminile Emma Severini ha parlato hai microfoni ufficiali del club gigliato riguardo alla gara di Supercoppa Italiana persa dalle viola per 3-1 contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "E' stata una partita in cui siamo state lì fino alla fine. Eravamo in grado di vincere. Purtroppo dobbiamo colmare questo gap che c'è con la Roma. È una grande squadra, noi stiamo migliorando e dobbiamo continuare a migliorare i nostri punti deboli. C'è rammarico per aver perso un'altra finale ma già da domani ripartiremo per migliorarci ancora di più".

Sul campionato

"Non è questa partita che cambia il nostro percorso. E' un passo falso, le finali sono partite secche. Purtroppo abbiamo perso ma da domani penseremo al campionato e alla Coppa Italia. Ora questo è l'importante".