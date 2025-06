Fiorentina femminile sempre più scandinava: dall'Arsenal arriva Lina Hurtig

Altro acquisto per la Fiorentina femminile che diventa sempre più scandinava. Dall'Arsenal arriva la svedese Lina Hurtig, attaccante classe 1995 già passata dalla Serie A con due stagioni alla Juventus. Questo il comunicato con cui il club viola ha ufficializzato il suo arrivo a Firenze: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Svedese Lina Hurtig.



Lina Mona Andréa Hurtig, nata ad Avesta il 5 settembre 1995, è un’attaccante e arriva dall’Arsenal Women Football Club con cui ha vinto qualche settimana fa la UEFA Women’s Champions League.

La nuova centravanti viola ha giocato con la squadra inglese nelle ultime tre stagioni, vincendo la FA Women’s League Cup due volte, ma è un volto già conosciuto alla Serie A. Dal 2020 al 2022 ha infatti vestito la maglia della Juventus, vincendo 2 volte lo Scudetto, 2 volte la Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Prima di sbarcare in Italia, Lina è cresciuta in Svezia dove - vestendo le maglie di Gustafs GoIF, Umea e Linkoping - ha vinto un Campionato Svedese con quest’ultima.



In carriera la bomber di Avesta vanta oltre 90 reti che le hanno fatto guadagnare la convocazione in Nazionale Maggiore Svedese già dal 2014. Con le Blågult Lina ha registrato oltre 70 presenze, con più di venti reti all’attivo. Un oro al Campionato Europeo U19 e un Argento Olimpico a Tokyo 2020 completano il suo palmares.



L’avventura di Lina in Viola inizierà ufficialmente dal 1 Luglio 2025 e proseguirà fino al Giugno 2028".