Roma Femminile, il tecnico Spugna: "Dopo la vittoria con la Fiorentina siamo carichi"

vedi letture

Il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna esordisce così in vista della finale di Coppa Italia Femminile che si giocherà domani pomeriggio al Sinigaglia di Como: “Ho visto tanta fame nelle mie ragazze e abbiamo fatto una settimana di lavoro importante”.

Spazio a come arriva la squadra all’incontro: “Il risultato positivo con la Fiorentina della scorsa settimana ci permette di arrivare cariche a domani, abbiamo fame, siamo pronte e vogliamo fare una bella gara per riportare la Coppa a Roma. Abbiamo trovato equilibrio in mezzo al campo dopo una stagione non facile e ora ci siamo, siamo pronte per domani”.