Primavera Femminile, la Fiorentina vince a Parma e resta attaccata al treno playoff

La Fiorentina Primavera Femminile torna a sorridere con la vittoria esterna a Parma per 3-1. Di Benedetto, Baccaro e Mailia mettono la firma su questo match che permette alle Viola di restare in possesso del quarto posto in classifica. Nelle ultime settimane infatti alla Viola era mancato il solito brio, dopo un pareggio con il Como e la sconfitta contro la Juventus. Chiamate a rispondere presenti, le ragazze di Mister Melani non hanno deluso e si sono riscattate in questo scontro diretto per le Final Four.

Il film della gara vede una battaglia di novanta minuti, senza esclusione di colpi. La sblocca Di Benedetto con un gran tiro da fuori area sotto l'incrocio, poi è Baccaro a svettare su cross di Ciabini per il 2-0. Ad un quarto d'ora dalla fine le ducali riaccendono le speranze, accorciando dopo una mischia su corner in area di rigore. Ci pensa allora Mailia a spegnere gli entusiasmi e a incornare perfettamente una punizione laterale battuta da De Gregorio.



Vittoria chiave in ottica classifica: la Fiorentina resta agganciata al quarto posto, l'ultimo disponibile per le Final Four e allontana la prima delle dirette rivali per i playoff. Sono quattro ancora le giornate di regular season, a partire da questo weekend quando al Viola Park arriverà la Sampdoria. (go)



RISULTATI

Verona-Inter 0-4Roma-Sampdoria 1-0Arezzo-Juventus 1-1Napoli-Milan 0-2Sassuolo-Como 1-0

CLASSIFICA



48 Juventus

37 Sassuolo

36 Inter

32 Fiorentina

32 Roma

28 Parma, Milan

20 Arezzo

16 Sampdoria

13 Napoli

10 Verona

6 Como