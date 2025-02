Poule Scudetto, la prima con il Milan. Ecco il calendario completo

Sabato 1 marzo prenderà il via la Poule Scudetto della Serie A Femminile. Nella prima giornata della post season la Fiorentina affronterà il Milan in casa, al Viola Park. Oggi alle 12:00 è andato in scena il sorteggio del calendario della Poule Scudetto con le viola, arrivate quarte con 28 punti nella regular season, che, dopo il Milan, riposeranno alla seconda giornata. Gli altri tre rimanenti turni, come riportato dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale, saranno in serie contro Juventus (fuori casa), Inter (in casa) e Roma (fuori casa). L'ultima giornata sarà Fiorentina-Roma il 10 maggio al Viola Park.