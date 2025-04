Nazionali femminili, le convocate della Fiorentina: ecco la lista completa

vedi letture

Pausa nazionali per la Serie A femminile. Saranno 17, tra prima squadra e giovanili, le ragazze gigliate che partiranno con le rispettive nazionali. Il Commissario Tecnico dell'Italia Soncin ha convocato tre giocatrici di De La Fuente (QUI la lista completa), Bonfantini, Filangeri e Severini. Le azzurre sfideranno in Nations League la Svezia della viola Janogy il 30 marzo e la Danimarca di Bredgaard, Faerge, Pedersen e Snerle l'8 aprile. Di seguito tutte le 17 calciatrici della Fiorentina convocate dalle rispettive nazionali in questa pausa come riportate dal sito ufficiale del club viola:

Round di partite per la Nations League. Tutte le Viola convocate nelle rispettive Nazionali:

ITALIA - 30 marzo-8 aprile 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversarie Svezia e Danimarca:

BONFANTINI Agnese

FILANGERI Maria Luisa

SEVERINI Emma

ITALIA U23 - 30 marzo-8 aprile 2025 (Torneo Internazionale Pinatar):

DELLA PERUTA Victoria Marie

ITALIA U19 - 31 marzo-8 aprile 2025 (UEFA Round2 Europei: avversarie Bielorussia, Slovacchia e Svezia):

CHERUBINI Maya

LOMBARDI Emma

ITALIA U17 - 31 marzo-6 aprile 2025 (CPO Tirrenia: raduno):

BEDINI Benedetta

IEVA Stella

SARTI Alessia

DANIMARCA - 31 marzo-8 aprile 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversarie Galles e Italia:

BREDGAARD Sofie

FÆRGE Emma

PEDERSEN Stine Ballisager

SNERLE Emma

SVEZIA - 31 marzo-8 aprile 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversarie Italia e Galles:

JANOGY Madelen, Nazionale Svedese,

SLOVENIA - 31 marzo-8 aprile 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversaria due volte Turchia:

ERZEN Kaja

NORVEGIA - 31 marzo-8 aprile 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversarie Islanda e Francia:

FISKERSTRAND Cecilie

AUSTRIA - 31 marzo-8 aprile 2025 UEFA Women’s Nations League: avversaria due volte Olanda:

GEORGIEVA Marina