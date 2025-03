Italia femminile, ecco le convocate di Soncin: Presenti Severini, Bonfantini e Filangeri

Poco più di un mese dopo l'ultima volta l'Italia femminile è pronta a tornare in campo in Nations League. Lo farà venerdì 4 aprile (ore 19, Rai Sport) a Solna contro la Svezia e martedì 8 aprile (ore 18, Rai 2) a Herning contro la Danimarca. Dopo la sconfitta casalinga contro le danesi la formazione di Soncin è costretta a non fare più passi falsi per non pregiudicare la corsa ai primi due posti del Gruppo 4, i piazzamenti che consentono di rimanere nella Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027. Le Azzurre si ritroveranno domenica a Coverciano per l’inizio del ritiro: tre giorni di allenamento nel Centro Tecnico Federale prima del volo per Stoccolma, previsto per il pomeriggio di mercoledì 2 aprile.

Il Commissario Tecnico Soncin ha convocato 29 calciatrici, tra le quali anche 3 viola. Si tratta di Maria Luisa Filangeri, Emma Severini e Agnesde Bonfantini. Di seguito l'elenco completo:

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).