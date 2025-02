Michela Catena parla del doppio impegno con la Juve: "Vogliamo la finale di Coppa"

Michela Catena, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato a Sky Sport in vista della doppia sfida di Coppa Italia contro la Juventus: "La Juventus è ancora la squadra da battere, ci arriviamo consapevoli della squadra che siamo e che possiamo mettere le avversarie in difficoltà. Loro propongono un gioco "nuovo" nel nostro mondo: sono brave nei duelli e quindi dovremo cercare di far muovere la palla veloce".

La Coppa Italia è un vostri obiettivo?

"Certo, quest'anno ancora più più presente di prima. La delusione dell'anno scorso e anche quella di gennaio è stata grossa, il nostro obiettivo è di poterci giocare un'altra finale"