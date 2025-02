Maria Luisa Filangeri: "Affronteremo la Juve a viso aperto. Sogno la Nazionale"

In prospettiva del doppio impegno di Coppa Italia contro la Juventus, Maria Luisa Filangeri, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il pareggio ci è servito tanto perché siamo riusciti a ricompattarci, la Juventus è forte quest'anno e anche se in entrambi gli scontri in campionato non è andata bene accantoniamo quelle partite. Ci aspettano due semifinali di Coppa Italia e quindi accantoniamo il campionato, affronteremo la Juve a viso aperto".

Il suo obiettivo è la Nazionale?

"La maglia azzurra è il sogno di tutti, sono contenta di quello che sto facendo qua. Non era scontato perché ci sono giocatrici molto forti. Spero di raggiungere la Nazionale grazie alle prestazioni".