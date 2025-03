Margherita Monnecchi prima italiana a segnare al Barcellona nella Liga F: il dato

vedi letture

Piccola soddisfazione per Margherita Monnecchi, calciatrice di proprietà della Fiorentina e in forza all'Eibar. La centrocampista offensiva ha segnato l'unico gol della sua squadra per il momentaneo 3-1, a inizio ripresa, contro il Barcellona. Che ha poi vinto 8-1.

Nonostante la pesante sconfitta, Monnecchi può vantare una gioia personale non da poco: è la prima italiana a siglare un gol contro il Barcellona nella Liga F, mentre in assoluto è la seconda dietro Annamaria Serturini che segnò nei quarti di finale di Champions League del 2022/23.

Con la maglia dell’Eibar, che attualmente occupa l’undicesima posizione con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, Monnecchi ha collezionato 17 presenze in campionato con due reti e quattro assist, mentre in tutte le competizioni i gol salgono a tre, mentre i passaggi decisivi restano invariati, in 19 presenze.